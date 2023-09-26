9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...
"9.500 TL altı olan telefonlar hangileri?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir süredir gündemde olan öğrencilere vergisiz telefon hakkında detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sırasında yaptığı müjde açıklamasına göre, gençlere yönelik teknolojik cihaz desteği sağlanacak. İşte öğrencilere vergisiz telefon son dakika gelişmeleri...
"9.500 TL altı olan telefonlar hangileri?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir süredir gündemde olan öğrencilere vergisiz telefon hakkında detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sırasında yaptığı müjde açıklamasına göre, gençlere yönelik teknolojik cihaz desteği sağlanacak. İşte 9.500 TL altı olan telefonlar listesi...
BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI!
Başkan Recep Tayyio Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.
Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler." ifadelerine yer verdi.
9 BİN TL ALTI CEP TELEFONU MARKALARI!
9.500 TL altında fiyatla satışa sunulan telefonlar, birçok farklı marka tarafından üretilmektedir. İşte 9.500 TL altında satılan telefon markalarından bazıları:
GENERAL MOBILE: General Mobile, uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlarıyla bilinir. Orta segmentteki telefonları, genellikle 9.500 TL altında fiyatlarla bulunabilir.
Infinix: Infinix, ekonomik fiyatlarla satılan akıllı telefonlar üreten bir markadır.
REALME: Realme, rekabetçi fiyatlarla yüksek performanslı telefonlar üretir. Fiyat/performans açısından dikkat çeken bir markadır.
SAMSUNG: Samsung, hem üst düzey hem de orta segment telefonlar üretir. Orta segmentteki birçok modeli 9.500 TL altında bulunabilir.
TCL: TCL, uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunar. Temel ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip telefonları bulunabilir.
TECNO: Tecno, ekonomik fiyatlarla özelliklere sahip telefonlar sunar. Özellikle giriş seviyesi telefonları uygun fiyatlarla temin edilebilir.
VİVO: Vivo, genellikle uygun fiyatlı ve iyi özelliklere sahip telefonlar üretir. Orta segmentteki modelleri 9.500 TL altında bulunabilir.
XIAOMI: Xiaomi, uygun fiyatlı telefonlarıyla tanınır.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.
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