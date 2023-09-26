9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI!

Başkan Recep Tayyio Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler." ifadelerine yer verdi.