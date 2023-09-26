Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
"Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Simit Sarayı borsa işlem tarihi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplayan Simit Sarayı halka arz sonuçları belli oldu. DMRGD borsa işlem tarihi de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) halka arz talep toplama işlemleri 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşte konu hakkında detaylar...
"Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DMGD BİST işlem tarihi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplayan DMRGD halka arz sonuçları açıklandı. İşte konu hakkında detaylar...
DMR UNLU MAMULLER (SİMİT SARAYI) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?
Geçtiğimiz hafta SPK onayı ile talep toplayan DMR Unlu Mamuller halka arz sonuçları açıklandı. 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Simit Sarayı halka arzında şirket, 75.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıttı.
10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu. Halka arzda, toplamda 2.973.896 yurt içi bireysel yatırımcını talepleri karşılanırken, yapılan tahsisata göre talepleri karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı ise 182 olarak belirlendi.
SİMİT SARAYI (DMRGD) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
SPK onayı ile 21-22 Eylül tarihleri arasında halka arz olan Simit Sarayı'nın 27-28 Eylül tarihlerinde DMRGD koduyla borsada işlem görmesi bekleniyor.
DMR UNLU MAMULLER KİMİN?
Dmr Unlu Mamuller şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 57,20%'si Simit Sarayı, 34,06%'sı Re-Pie Portföy Yönetimi'ne 4,69%'u Pardus GSYO'ya ve 4,04%'ü A1 Portföy Yönetimi'ne aittir.
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