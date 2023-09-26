Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

"Simit Sarayı kaç lot verdi, açıklandı mı? (DMRGD) borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DMGD BİST işlem tarihi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplayan DMRGD halka arz sonuçları açıklandı. İşte konu hakkında detaylar...