THY Galatasaray'a sponsor oldu
Türkiye'nin yükselen markası Türk Hava Yolları, (THY) Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarının "forma kol sponsoru" oldu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşma kapsamında Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının kol kısmında THY logosu ile mücadele edecek.
GRUP MAÇLARINDA THY LOGOSU OLACAK
Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek.
ASLAN'I THY UÇURACAK
Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY ile gerçekleştirecek.
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