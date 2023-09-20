THY Galatasaray’a sponsor oldu

GRUP MAÇLARINDA THY LOGOSU OLACAK

Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek.

ASLAN'I THY UÇURACAK

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY ile gerçekleştirecek.