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THY Finansal Teknolojiler AŞ kuruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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THY Finansal Teknolojiler AŞ kuruldu

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak şekilde THY Finansal Teknolojiler AŞ'nin kurulduğunu bildirdi.

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