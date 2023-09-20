SON DAKİKA | FED faiz kararını açıkladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, yüzde 2,36 ile metal eşya, makina oldu.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.