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SON DAKİKA | FED faiz kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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SON DAKİKA | FED faiz kararını açıkladı

Son dakika... ABD Merkez Bankası (FED) Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI (20 EYLÜL 2023 GÜN SONU RAPORU)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, yüzde 2,36 ile metal eşya, makina oldu.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

(21 EYLÜL 2022 PERŞEMBE) Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

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