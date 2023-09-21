22 Eylül BİM aktüel kataloğu: BİM’e 8.5 L airfrryer, tül, Samsung şarj aleti, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!

Herkesin merakla beklediği BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Eylül 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek olan indirim kataloğunda RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL, Philips Sakal Düzeltici 399 TL, Tabureli Merdiven 499 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünler ve liste fiyatları…

BİM 22 – 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL

Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

Philips Sakal Düzeltici 399 TL

Tabureli Merdiven 499 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurç Large 75 TL

Blackout Perde 145x250 cm 119 TL

Tül Perde 145x250 cm 89 TL