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Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...

"Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından enflasyon oranları ayın ilk haftasında açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ağustos ayı rakamları sonrasında gözler Eylül ayına çevrildi. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

"Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşları ve kira artış oranı gibi bir çok kalemde önem arz eden enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranları 3 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki değişim ağustosta bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

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