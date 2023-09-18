18 Eylül 2023, Pazartesi
Migros 18 Eylül indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kıyma 99.90 TL, , Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor
Migros 18 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünlerin yeni fiyatları açıkladı. 27 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak katalogdaki ürünler arasında Piliç Pirzola 55 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Kuru Fasulye 33.90 TL, Yeşil Mercimek 25.90 TL ve daha bir çok ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:12
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