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Et ve Süt Kurumundan "Üreticiler 30 bin TL ceza ödedi" iddialarına yanıt

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Et ve Süt Kurumundan Üreticiler 30 bin TL ceza ödedi iddialarına yanıt

Et ve Süt Kurumu (ESK), sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını bildirdi.

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