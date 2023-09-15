Gençlere vergisiz cep telefonu-tablet-bilgisayar | Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama





Türkiye'nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte aylardır bir çalışma yürüttüğünü anlatan Uraloğlu, "Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık" diye konuştu.

Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların Ekim ayında atılabileceğini söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun gündeminde gençlerin merakla beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesi de vardı...

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.

Uraloğlu, "Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır." dedi.