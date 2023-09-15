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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödeneğinden ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri, yardımcılar, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler yararlanabiliyor. Okulların yeni döneme başlamasının ardından eğitim ödeneklerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında gelişmeler...

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların yeni öğretim ve eğitim takvimine başlamasının ardından öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği için detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğretmen kırtasiye ödeneği geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinden itibaren hesaplara aktarılmıştı.

Bu yılın ödeme takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Ödemelere dair resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl eğitim ödeneğine ilişkin şu açıklamada şu ifadeler yer alıyordu;

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

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