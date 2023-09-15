"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların yeni öğretim ve eğitim takvimine başlamasının ardından öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği için detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar...