Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin
Son dakika haberi | Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 21 Eylül Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi. Ekonomistler Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çekeceği tahmininde bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30,00'a çekileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
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