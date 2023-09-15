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14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, yuvarlak fırın, 8 Litre airfryer, katlanabilir tabure geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, yuvarlak fırın, 8 Litre airfryer, katlanabilir tabure geliyor

A101 14 Eylül aktüel indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 14 Eylül’de depolardan çıkacak ürünler 21 Eylül tarihine kadar tüm A101 mağazalarındaki yerini alacak. İşte 14 Eylül İndirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları

14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 – 21 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv, Onvo Air Fryer, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set, BerlingerHaus 10 Parça Tencere / Tava Seti, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook ve Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu, SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü, Onvo Air Fryer 8 Litre, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın yer alıyor. Yaklaşık bir hafta sürecek kampanya kapsamında katalogda yer alan tüm ürünler a101 marketlerde yer alan spot masasında yer alacak. İşte A101 14 Eylül indirim kataloğu….

ŞOK 16 Eylül aktüel indirim kataloğu: ŞOK’a bulaşık makinesi, derin dondurucu, saç düzleştirici, saş maşası, kablosuz kulaklık geliyor ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA!
BİM 22 Eylül aktüel ürünler Kataloğu yayında! 22 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: BİM'E SAMSUNG ŞARJ ALETİ, 8.5 L AİRFRRYER, TÜL, PERDE, TRAŞ MAKİNESİ, TABURELİ SANDALYE GELİYOR!

A101 14 -21 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.499 TL

Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Onvo 32" Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL

SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı 17.299 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 4.999 TL

Onvo Air Fryer 8 Litre 2.499 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 899 TL

Kiwi Mini Tost Makinesi 399 TL

Kiwi Cam Su Isıtıcı 379 TL

Kiwi El Mikseri 239 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti 329 TL

Starcom Dijital Baskül 159 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Aprilla 2050 Kalın Maşa 249 TL

Philips Alarmlı Saatlı Radyo 459 TL

OMX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL

Sunny LED Ampul 9W 24,90 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 129 TL

SanDisk 240 GB Dahili SSD 399 TL

HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 99,90 TL

Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 199 TL

Hamur Leğeni 34,90 TL

Badya 29,90 TL

Borcam Kare Tepsi 4100 cc 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık 39,90 TL

Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li 37,50 TL

Paşabahçe Dondurmalık 2'li 27,50 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 129 TL

AQUAPHOR Onyx Sürahi 249 TL

AQUAPHOR Amerthyst Sürahi 149 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 29,90 TL

Kahve Tepsisi 24,90 TL

BerlingerHaus 9 Parça Tencere / Tava Seti 1.199 TL

BerlingerHaus 10 Parça Tencere / Tava Seti 1.899 TL

BerlingerHaus 6 Parça Tencere / Tava Seti 1.299 TL

Manuel Kollu Rende 199 TL

Manuel Doğrayıcı 79,90 TL

Cem Nero Krep Tava 99,90 TL

Rooc Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak 19,90 TL

Mini Bambu Servis Tahtası 2'li 49,90 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL

Bambu Sunum Seti 4 Parça 229 TL

Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1.490 TL

Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 649 TL

Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL

Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL

Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,90 TL

Kamp Yatağı 679 TL

Triathlon Işıklı Scooter 379 TL

Triathlon Maxi Işıklı Scooter 549 TL

Ütü Masası 349 TL

Kanatlı Kurutmalık 199 TL

4+1 Merdiven 379 TL

Duş Seti 44,90 TL

Tuvalet Kağıtlık ve Askılı Banyo Rafı 99,90 TL

Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 19,90 TL

Hasır Kirli Çamaşır Sepeti 179 TL

Hasır Çamaşır Selesi 119 TL

Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları 69,90 TL

Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 39,90 TL

Cam Sıvı Sabunluk 350 ml 32,50 TL

Magnetli Kapı Sinekliği 49,90 TL

Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 229 TL

Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 289 TL

Kurulama Bezi 2'li 15,90 TL

Sofra Bezi 21,90 TL

Pamuklu Desenli Paspas 79,90 TL

Pamuklu Desenli Paspas Set 2'li 189 TL

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