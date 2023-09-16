ŞOK 16 Eylül aktüel indirim kataloğu: ŞOK’a bulaşık makinesi, derin dondurucu, saç düzleştirici, saş maşası, kablosuz kulaklık geliyor

ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. Haftanın yeni indirimli ürünler listesinde Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse, Beyaz Earpods Kulaklık, Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör, Sinbo Mini Abajur, Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz, Kadın / Erkek Kışlık Terlik, Pilsan 120 Parça Micro Blok Set, Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti yer alıyor. 23 Eylül tarihine kadar geçerli olacak indirim listesindeki ütünler ŞOK mağazalarında bulunan spot masaların sergilenecek. İşte ŞOK 16 Eylül indirimli ürünlerin yer aldığı tam liste…

ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU