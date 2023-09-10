Emekli ve memura zam hesabı değişti! Maaşlara hedef enflasyon ayarı! Hesap nasıl yapılacak?





DÖNEMİN ORANI GEÇERLİ OLACAK

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını maaşlarında görüyor. Burada hesaplamalarda kullanılan parametre ise 6 ay sonunda gerçekleşen enflasyon oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında hesaplamaların değişeceğinin işareti de verilmiş oldu.