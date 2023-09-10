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Emekli ve memura zam hesabı değişti! Maaşlara hedef enflasyon ayarı! Hesap nasıl yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Emekli ve memura zam hesabı değişti! Maaşlara hedef enflasyon ayarı! Hesap nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve memur emeklisine yapılacak zamlarda önümüzdeki yıl yeni hesaplama sistemine geçileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, zamların hedef enflasyon oranına göre yapılacağını duyurdu. Peki emekli ve memurun maaş hesabı nasıl olacak? Hedef enflasyon maaşa nasıl yansıyacak? Hesaplama neye göre yapılacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli için yeni zam dönemi yaklaşırken maaş hesaplarında da sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Böylece gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak.



Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor.



Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Yapılacak yeni hesaplamalar dönem sonundaki enflasyona göre değil zamların uygulanacağı 6 ay için hedeflenen enflasyona göre yapılmış olacak. Böylece emekliler ve memurlar oluşacak enflasyon farkından etkilenmezken maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu arada refah payı uygulamasının da devam etmesi bekleniyor.



ARA ZAM GELECEK Mİ?
Bu yıl için yapılan açıklamalara bakıldığında özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayında bir ara zam yapılması gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yapılacak bir düzenleme bekleniyor. Bu düzenlemede seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı ya da ikramiye gibi formüller üzerinde çalışılıyor.



DÖNEMİN ORANI GEÇERLİ OLACAK
Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını maaşlarında görüyor. Burada hesaplamalarda kullanılan parametre ise 6 ay sonunda gerçekleşen enflasyon oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında hesaplamaların değişeceğinin işareti de verilmiş oldu.

ASGARİ ÜCRETİ DE ENFLASYON BELİRLİYOR
Öte yandan Aralık ayında belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücreti için de belirleyici parametre enflasyon olacak. Hem 2024 yılı enflasyonu hem de Orta vadeli Program'da öngörülen yüzde 65'lik yılsonu enflasyonunun masaya gelmesi bekleniyor.

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