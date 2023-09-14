Türk ekonomisi doğru yolda! Fitch büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısını yayınladı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak yeni ekonomi yönetiminin atanmasından sonra para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı belirtilerek, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyüdüğü vurgulandı. 2. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.