ÇKS kayıt ekranı e-Devlet/TARIMCEBİMDE | Kayıt yaptırmayana destek ödemesi verilmeyecek! Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması ve çiftçilere yönelik devlet desteklerinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla başladı. ÇKS'ye kayıt yaptırmayan çiftçiler, devlet desteklerinden yararlanamayacaklar. Bu nedenle çiftçiler, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden yapmalıdır. İşte detayları...
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme süreci başladı. Bu sistem, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Çiftçiler, ÇKS kayıtlarını yenilemezlerse, devlet tarafından sağlanan tarımsal desteklerden ve olanaklardan yararlanma şansını kaybedebilirler.
ÇİFTÇİLERİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR
Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.
ÇKS KAYIT YENİLEME VE GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK?
Çiftçiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.
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İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.
OCAK AYINDA SONA ERECEK
2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 2 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar devam edecek.
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