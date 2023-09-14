ÇKS kayıt ekranı e-Devlet/TARIMCEBİMDE | Kayıt yaptırmayana destek ödemesi verilmeyecek! Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme süreci başladı. Bu sistem, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Çiftçiler, ÇKS kayıtlarını yenilemezlerse, devlet tarafından sağlanan tarımsal desteklerden ve olanaklardan yararlanma şansını kaybedebilirler.

ÇİFTÇİLERİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

ÇKS KAYIT YENİLEME VE GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK?

Çiftçiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.