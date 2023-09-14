ABD’de yatırım buluşması! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

ŞİMŞEK DE YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Ekonomi de ziyaretin gündeminde önemli bir yer alacak. Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) verdiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül sabahı dünyanın önde gelen fon ve portföy yöneticileri ile Goldman Sachs'ın düzenlediği 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda buluşacak. Şimşek ile bir araya gelecek yatırımcıların sayısının şimdiden 100'ü geçtiği bildirildi. Ertesi gün ise Başkan Erdoğan'ın yabancı işinsanları ve yatırımcılarla buluşarak bir yuvarlak masa toplantısı yapması bekleniyor.

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