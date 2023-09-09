Fitch Ratings’ten ’Türkiye’ kararı! 2 yıl sonra bir ilk: Kredi notu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayından bu yana politika faizini 1650 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı anımsatılan açıklamada, Banka'nın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağının ve 2024'te de bu seviyede tutacağının tahmin edildiği, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu iddia edildi.

Açıklamada, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana gözle görülür şekilde toparlandığına dikkati çekilerek, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşacağının ve 2024'te nispeten istikrarlı kalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, 2023'te ortalama enflasyonun yüzde 51,9, yıl sonu enflasyonun ise yüzde 65 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.