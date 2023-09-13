Atıl arazilerden 9.5 milyar gelir: Türkiye'de et, süt sorununu çözeceğiz | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çarpıcı açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 776 bin hektar ekilemeyen tarım arazisini üretime kazandırarak yıllık 9.5 milyar lira gelir beklediklerini belirtti. Yumaklı, fırsatçılar nedeniyle sık sık tartışma konusu haline gelen et-süt fiyatları ile ilgili de önemli açıklamalar yaparak, "Türkiye'de et ve süt sorununu çözüp iki yıl içinde gündem olmaktan çıkartacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, SABAH Gazetesi Ankara Büro sohbetlerinin konuğu oldu. Yumaklı, küresel ısınma ile birlikte tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen gıda güvenliği konusunda önemli açıklamalar yaptı. Yumaklı'nın mesajları şöyle:
ÜRÜNLERİN FİYATINA ETKİ EDECEK BİR DURUM YOK
Gıdada arz güvenliği açısından ürünlerin fiyatlarına etki edecek bir husus yok. Bu yıl hububat, turunçgiller başta olmak üzere birçok üründe rekolte fazla. Sadece kuraklık kaynaklı bölgesel bazı sıkıntılar var ama onlar da toplamda Türkiye'yi etkileyecek noktada değil. Zaten biz stok yönetimiyle orayı öngörüyor ve yönetiyoruz şu anda... Gıda enflasyonu daha çok davranışların bozulması, girdilerin artması, beklentilerin değişmesi kaynaklı.
FİYATLAR KENDİ ÇİZGİSİNE DÖNECEK
Depremin etkisini kimse yadsıyamaz. Onun da getirdiği bazı şeyler oldu. Önümüzdeki dönemde, genel ekonominin iyileşmesi ile birlikte bunların hepsinin kendi çizgilerine geri döneceğini düşünüyorum.
BESİCİLİK PANSİYONA DÖNDÜ
Besicilik pansiyona dönmüş; yurtdışından getiriyorsunuz burada 8 ay besliyorsunuz, ondan sonra üst fiyata bunu satıyorsunuz... Seçim döneminde et fiyatları bir haftada 230 hayvanla belirlendi; bizim 17-18 milyon büyükbaş hayvanımız var. Nasıl belirlendi bu? Bir ilde 50 tane hayvan kesildi, 200 liradan, öbürü de '205 liradan' diyerek katıldı, zincirleme gitti. Piyasaya ürün vermediler. O zaman devlet olarak bunu regülasyon kurumlarımızla halletmeye çalışıyoruz.
TÜRKİYE'NİN ET, SÜT PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ
Biz Et Süt Kurumu (ESK) ve TİGEM'i entegre ederek bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın meyvelerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türkiye'nin et ve süt problemini çözeceğiz. İki yıl içinde Türkiye'de bunu oluşturacağız ve iki konu artık gündem olmayacak.
776 BİN HEKTAR BOŞ ARAZİ
2 yıl boyunca ekilmeyen arazilerin tespit edilip mülkiyeti ilgili kişilerde kalmak kaydı ile öncelikli o lokasyondan başlayarak isteyenlere kiraya verilmesi, elde edilen kiranın mülk sahiplerinin hesaplarına yatırılması yasası yürürlüğe girmişti. Bunun yönetmelikleri bitti, yayınlanma aşamasında. Hangi arazilerin kullanılmadığının takiplerini tarım il müdürlükleri uydudan takip edecek... 776 bin hektarlık işlenmeyen tarım arazisi tespiti var. Bu arazilerde buğday ve arpa üretimi yapılırsa bir yıllık 1.5 milyon ton üretim ve 9.5 milyar liralık gelire denk geliyor.
ÜRÜN DESENİ BÖYLE BELİRLENECEK
Ürün deseninin belirlenmesi için illerde teknik kurullar oluşturulacak. O ilin bütün durumlarını gözeterek, ziraat odaları, bu işin ticaretini yapanlar, ürün desenine karar verecekler. Bunlar bakanlığa gelecek. Biz de bakanlıkta bütün hepsini birleştirip, ülke planında bunları yeniden değerlendireceğiz. Belirlenen ürün desenine uygun üretim yapan üreticileri destekleyeceğiz.
MAKARNA İHRACATINI AÇTIK
Makarna ihracatını açtık. Yaklaşık bizim tahminlerimize göre bir milyon ton fazlalık vardı... Depoların boşaltması söz konusu oldu. Mısıra yeteri kadar yer açtık. Buğdayın toprak altında depolanması gibi atadan depolama konusunu arkadaşlarımız yeniden açtı. Sorunsuz bir şekilde depolayabiliyorsunuz.
100 TARIM ORGANİZE TARIM BÖLGESİ
Kent tarımı ile üretim ve tüketimi yakınlaştırmamız gerekiyor. Özellikle sera üretimlerinin en büyük girdisi enerji. Bizde de jeotermal enerji var. 5 yıl içerisinde 100 tane organize tarım bölgesi yapacağız. 10 tanesi kısa sürece hizmete girecek.
GÖNEN'E 5 KAT TALEP
Gönen'deki dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı organize tarım bölgesi olacak. Buraya, 5 katı (8 bin hektara 42 bin dekar başvuru) fazla talep geldi. Bu tarımsal üretime ilgiyi gösterir. Orada bir ekosistem oluşacak ve aynı zamanda sıfır atık olmayacak.
TARIMDA YAPAY ZEKA
TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'yle yapay zeka teknolojisinde rekolte tahmini konusunda bir çalışma başlattık. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Aynı zamanda işlenmemiş tarım arazilerinin uydu ve yapay zeka teknolojisiyle tespitini de içerecek şekilde genişleteceğiz.
DEPREM BÖLGESİNE BÜYÜKBAŞ YARDIMI
Deprem bölgesinde yaklaşık 43 bin küçükbaş, 5 bin 500 kovan, 500 binin üzerinde kanatlı hayvan dağıtımı yaptık. Büyükbaş hayvan ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda verimi yüksek hayvanların dağıtımı başlayacak.
"SU"DA SIFIR KAYIP DÖNEMİ
"Su verimliliği konusunda bu senenin başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir kampanya başlatmıştık. Ancak deprem sebebiyle ara vermek durumunda kalmıştık ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. "Suda sıfır kayıp" ilkesini mutlaka yaygınlaştırmamız gerekir. Hem tarımsal üretimde hem evsel kullanımda hem de endüstriyel kullanımda... Yerel idarelerde su kayıp kaçağı yüzde 32, 2033'te bu oranı yaklaşık yüzde 25'e, 2040'ta da yüzde 10'lara düşürmeyi hedefliyoruz."
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı Afrika'ya yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda, "Önümüzdeki haftalarda tam miktar netleşecek." dedi. Gıda denetimi konusuna değinen Yumaklı, "55 bine yakın denetim yapıldı. Halkın sağlığına son derece önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
FAS VE LİBYA FELAKETLERİ
Her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkelerde yaşanan felaketler elbette bizleri üzdü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.
12 EYLÜL DARBESİ
Bu gün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Milli iradeye yapılan saldırıların en önemli noktalarından bir tanesi bu bağlamda milli iradeye karşı yapılan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir anayasa ile tanışmasını diliyorum.
AFRİKA ÜLKELERİNE TAHIL SEVKİYATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğu görüşmede konulardan bir tanesi Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı konusuydu. Her iki devlet başkanı da 1 milyon ton buğdayın Türkiye'de işlenip un haline getirilerek Afrika'ya sevkiyatı konusunda mutabık kaldılar. Tahılın ihtiyacı olan ülkelere gitmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 1 milyon ton ile kalmaması ile ilgili görüşlerini beyan etti. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Hazırlıklar devam ediyor.
21 İLDE GIDA DENETİMİ
Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması konusunda herhangi bir engel tanımıyoruz. Bu konuda bir metodoloji değişikliğine gittik. 81 ilde eş zamanlı bütün unsurlarımızın sahada olduğu belirli sektörleri belirli servis veren yerleri onları denetim programına alan bir çalışma başlattık. 21 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül'de sona erdi. Toplu gıda tüketimi yapılan lokantalar, restoranlar ve oteller gibi yerlerin denetimi yapıldı. Yaklaşık olarak 7 bin 642 personel katıldı ve 55 bine yakın denetim yapıldı. 245 tanesinde sadece uygunsuzluk tespit edildi. Gerekli idari işlemler yapıldı.
Ben halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hassasiyet gösteren hem teknik hem hijyen hem de saklama koşullarını sağlayan işletmelere teşekkür ederiz. Uygunsuzluk rastlanan 245 firmanın bizler iyileştirmelerine yönelik takiplerimizi sürdüreceğiz. Bu denetimleri 3'er haftalık periyotlarla sürdüreceğiz. Yarından itibaren farklı sektörlerde denetimler 81 ilde yapılacak. Gıda denetimi konusunda tavizsiz şekilde devam edeceğiz. Halkın sağlığı ile alakalı konulara son derece önem veriyoruz. Gıda servisi yapan tüm işletmelerin kendilerini tekrar kontrol etmelerini istiyorum. Denetimlerden çıkan sonuçlar bize ışık tutacaktır. Vatandaşlarımız herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığında hiç çekinmeden Alo 174'ü aramalarını istiyorum. Her vatandaş gönüllü denetçi olmalı. Gıda konusu hem bizim hem geleceğimiz için çok önemli.
Tespit edilen uygunsuzluklara göre cezalar değişiyor. Bunların içinde para cezaları da var aynı zamanda burada uygunsuzluğun boyutuna göre suç duyurusu yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde zeytin fıçısının içerisine giren bir vatandaş vardı ve bu asla kabul edilemez. Biz de bununla ilgili kapatma işlemini gerçekleştirdik. İlgili kişiler hakkında suç duyurunda bulunduk. Sosyal medyada olan bazı görüntüler ihbar olarak kabul ediyoruz. Ben 7 bin 642 kişinin denetim yaptığını söyledim ama ben isterim ki bütün vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisi olsun. Gıda hassa bir konu hem bizim hem çocuklarımızın hem geleceğimizin teminat altına alınmasıyla alakalı bir husustur. Vatandaşlarımız Alo 174 ile bize ihbarda bulunabilirler.
ÇİFTÇİYE 40 MİLYAR TL DESTEK
Tarımın sürdürülebilirliği çok önemli. Bizlerde bundan önceki yıllarda bundan sonraki yıllarda da tarımın sürdürebilirliği verimlilik ve kalite gibi unsurlarda desteklerin yönlendirici etkilerini kullanıyoruz. Bugüne kadar üreticilerimize 2023 yılı içerisinde 40 milyar TL destek ödendi sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyar TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısından sonra hububatla alakalı gübre ve mazot desteklerinin 6 ay öncesinde ayni olarak ödeneceğini açıkladı. Bu uygulamaya geçen yıl başlamıştık, bu yılda devam edeceğiz. Ve farklı ürünlerde destekleri ayni olarak genişleteceğiz. Biz üretimin sürdürebilirliği ile alakalı öngörülebilir bir üretimin yapılması ile alakalı çiftçimizi güçlendirip desteklemeye devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde desteklerin bazı şikayet edilen bölümlerini düzeltmeyle alakalı daha çok yönlendirici daha çok verimliliğe ve kaliteye vurgu yapıcı hala getirilmesini sağlayacağız. Yaklaşık olarak 80 küsür destek söz konusu ve genelde şikayet bu desteklerin çok fazla olduğu yönündeydi. Dolayısıyla yönlendirici etkisinin aslında bir anlamda aşındığını işaret ediyordu. Biz de temel destekler, sürdürebilir tarım ve üretimi devamlılığı ile kalite konusunda 3 başlıkta yeniden dizayn ediyoruz.
GENÇLER VE TARIM
Tarımsal üretimde genç ve kadınların sayılarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Destek ve teşviklerin içinde bunlarla ilgili hususlar da var. Gençlerin girişimcilik ruhunu harekete geçirmek adına kırsal kalkınmayla ilgili Uzman Eller Projesi var. Özellikle Siirt'te gençlerin kendi memleketlerinde farklı şekillerde tarımsal üretim yaptıklarına şahit oldum.
"BOŞ ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK"
Tarımda teknolojinin kullanımı çok farklı boyutlarda. Yapay zeka ile rekolte konusunda TÜBİTAK ile çalışma başlattık. Bir bölgede pilot uygulama gerçekleştirilecek ve sonuçları Türkiye'ye yayılmış olacak. 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri mülkiyeti sahiplerinde kalmak üzere devlet tarafından kiraya verilecek. Bu kiralar mülk sahiplerinin hesabına yatırılacak.
"YANGINLAR İNSAN KAYNAKLI"
Yangınların yüzde 86'sı insan unsuru kaynaklı. Yüzde 14'ü doğal nedenler. İhmal, dikkatsizlik, boşvermişlik büyük oranda var. Bir şey olmaz tabirinden vazgeçmemiz gerekir. Sabotajlarla ilgili yangınların faillerinin yakalandığına dair İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var."
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