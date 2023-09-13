500 bin gence iş kapısı! 9 ayda 112 bin 800 lira kazanabilirsiniz | İşte programa katılma koşulları





GELECEĞİN MESLEKLERİNDE 9 AY



Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanıyor.