500 bin gence iş kapısı! 9 ayda 112 bin 800 lira kazanabilirsiniz | İşte programa katılma koşulları
Milyonlarca kişiye iş kapısı açan işbaşı eğitimi de içeren aktif iş gücü programları yeniden hız kazandı. İşverenin nitelikli istihdam sorununu çözecek işbaşı eğitim programları, yılda yaklaşık 500 bin gence kapı açıyor. Programa katılan gençler, meslek öğrenirken günde 482 lira harçlık alacak.
Milyonlarca kişiye iş kapısı açan işbaşı eğitimi de içeren aktif iş gücü programları yeniden hız kazandı. Buna göre, iş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 468 lira, yapay zekâ, robot mühendisi, veri analizi, elektrikli arabalar gibi geleceğin mesleklerine yönelik programlarda katılımcılara günlük 482 lira, işsizlik ödeneği alarak programa katılanlara da günlük 219 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde eğitime katılan gençlerin eline 9 aylık program boyunca 112 bin 800 lira geçecek.
500 BİN GENCE İŞ KAPISI
Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen işbaşı eğitim programları yılda yaklaşık 500 bin gence kapı açıyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli rol üstlenen işbaşı eğitim programları özellikle gençlerin iş hayatına girmesine büyük katkı sunuyor.
Gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de harçlık alıyor. Program kapsamında, işe alınması planlanan personel iş başında değerlendirilirken yapılacak maaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanıyor. Nitelikli iş gücü konusunda güçlük çeken işverenlere, işe alacakları kişilerin meslek becerilerini gözlemleme, işe alımda isabetli karar verme fırsatı sunuyor.
Program süresince işverenlerin maddi yükümlülüğü olmaması maliyet anlamında büyük avantaj sağlıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenen günlük harçlık 219,28 ile 482,41 lira arasında değişiyor. Gençler program süresince 12 bin 542 liraya varan ödeme alırken, 9 ayda aldıkları harçlık 112 bin lirayı geçecek.
PROGRAMA KATILMA KOŞULLARI
Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olma ve 15 yaşını tamamlama zorunluluğu bulunuyor. İşverenin birinci veya ikinci derece yakını, eşi olmamak, emekli aylığı almamak, aynı meslekte düzenlenen başka kursu, programı tamamlamamış olmak gerekiyor.
Program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde son bir yıl içinde sigortalı olmamak da koşullar arasında yer alıyor. Kurs ve programdan toplam yararlanma sayısı üçü geçemiyor.
GELECEĞİN MESLEKLERİNDE 9 AY
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanıyor.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programları 9 ay uygulanıyor.
İşbaşı eğitim programına katılanlara programa fiilen katıldıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438.55 lira, öğrenci(tam) 438.55 lira, öğrenci(kısa) 328.91 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 219.28 lira veriliyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482.41 lira cep harçlığı ödeniyor.
"İŞKUR YOL ARKADAŞIM" GENÇLERLE BULUŞACAK
Avrupa Birliği finansmanıyla Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen ne eğitim ne de istihdam olan gençlere destek projesi kapsamındaki "İŞKUR Yol Arkadaşım" tanıtım aracı 15 ilde gençlerle buluşacak. Tanıtım tırı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı başlangıç töreniyle yola çıktı.
Bakan Işıkhan, projeyle 15-29 yaş aralığındaki gençlere iş arama süreçlerinde destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıkları artırılacak. Kampanyamız için yola çıkacak "Tır"ımız ile ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçmeyi ve onlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz" dedi.
İşsiz, eğitime devam etmeyen ya da iş gücünde yer almayan gençler (NEET'ler) arasında farkındalık oluşturmak ve gençlerin istihdam fırsatlarından yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlarını yapmak amacıyla yola çıkan İŞKUR tanıtım tırı, 12 Eylül- 25 Ekim 2023 tarihlerinde 15 ilde gençlerle bir araya gelecek.
Tanıtım tırı, Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Afyon, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Samsun'da ikişer gün kalacak. Gençlere yol gösterecek mesleki eğilim ve beceri testleri ile fotoğraf alanları gibi etkinliklerin yanı sıra iş ve meslek danışmanları, İŞKUR'un hizmetlerini tanıtarak kariyer süreçlerinde gençlere destek olacak.
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