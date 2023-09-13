Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...
"Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde öğrenciler için müjdelenen vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı son gelişmelerle takip edilirken Kabine Toplantısı'na dikkatler çevrilmişti. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'nda ele alındı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.
Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.
HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.
Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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