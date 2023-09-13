Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...

"Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde öğrenciler için müjdelenen vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı son gelişmelerle takip edilirken Kabine Toplantısı'na dikkatler çevrilmişti. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'nda ele alındı. İşte konu hakkında son gelişmeler...