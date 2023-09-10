Evlilik kredisi son dakika açıklaması geldi mi? Evlilik kredisi başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Şartlar ise...

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada "Aile ve gençlik bankasını kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz. Gerek doğal gazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirleri belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız. İleriki dönemlerde belki genç girişimcilere buradan daha fazla destek olma imkanlarını da araştıracağız" dedi.