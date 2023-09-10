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Evlilik kredisi son dakika açıklaması geldi mi? Evlilik kredisi başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Şartlar ise...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Evlilik kredisi son dakika açıklaması geldi mi? Evlilik kredisi başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Şartlar ise...

"Evlilik kredisi son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlilik kredisi başvuruları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Seçim öncesi AK Parti Seçim Beyannamesi'ni ile açıklanan 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli evlilik kredisi için beklentiler arttı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan evlilik kredisi başvuruları ile koşulları sağlayanlara 150 bin TL verilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Evlilik kredisi son dakika açıklaması geldi mi? Evlilik kredisi başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan tarihinde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada "Aile ve gençlik bankasını kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz. Gerek doğal gazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirleri belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız. İleriki dönemlerde belki genç girişimcilere buradan daha fazla destek olma imkanlarını da araştıracağız" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 5 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizde. Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi. Evlilik kredisi ile ilgili detaylarının önümüzdeki haftalarda yapılacak Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi ve duyurulması bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI OLACAK MI, ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

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