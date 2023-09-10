Sıfır ve ikinci el otomobilde fahiş fiyata fren! Önlemler etkisini gösterdi köpük ortadan kalktı

İŞBİRLİĞİ SONUÇ VERDİ

Bu dönemde, halkın satın alma gücünün korunması ve özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik önemli ve sonuç alıcı icraatlar yapıldığını bildiren Avdagiç, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı ile özel sektör arasındaki işbirliği, bu süreçte birçok somut sonuç verdi. Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti.