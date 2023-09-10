Evi olmayana yeni kampanya yolda! OVP’de açıklandı! İşte detaylar

Kredi kullanım şartı içinse şu bilgilere yer verildi: Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.