Karadeniz gazından ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı! Maliyetin yüzde 80'i doğal gazdan
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gaz tarım sektörünün de verimini direkt etkileyecek. Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Orta Vadeli Program'da Sakarya gazını girdi olarak kullanarak azotlu gübre olan üre üretecek bir tesis kurulması ve böylece yerli doğal gazın katma değerinin artırılacağı bilgisi de paylaşıldı. Tesis hayata geçtiğinde Türkiye'nin yıllık 4 milyon ton olan 2 milyar dolarlık üre ihtiyacını da yerli imkanlarla karşılayacak.
Karadeniz gazı vatandaşın cebine şimdiden fatura indirimi olarak yansırken, doğalgazdan üretilecek üre gübresi ile de bu kez çiftçinin yüzü gülecek.
YILLIK 4 MİLYON TON ÜRE İHTİYACI BULUNUYOR
Üre gübrenin Türkiye'de yıllık 1,6 ila 2 milyar dolar arasında bir hacme sahip olduğunu anlatan Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, "Ülkemizde son üç yılın ortalamasına baktığımız zaman 6,5 milyon ton gübre tüketilmiştir.
Yine son üç yılın ortalamasına olarak değerlendirdiğimizde azotlu gübre tüketimiz 3,6 milyon ton civarındadır. Toplam azotlu gübre tüketimimizin 3 yıllık ortalama rakamları 1,8 milyon ton olmak üzere yarısını üre oluşturmaktadır.
Üre tarım dışında hayvan yemi, plastik tutkal yapımı ve boya sanayinde olmak üzere 2 milyon ton civarında kullanılmaktadır. Hem tarımsal hem diğer sanayiler açısından değerlendirdiğimizde yıllık 4 milyon tona yakın üre ihtiyacımız bulunmaktadır" dedi.
MALİYETİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI DOĞALGAZDAN
2022'de üre ihtiyacının 238 bin tonunun yerli olarak üretildiğini belirten Güneş, "Ülkemizde üre üretimi için kurulu kapasitemiz 585 bin tondur. Kapasite artırımı, bitmek üzere olan yeni üre fabrikası ve devam eden yatırımlarla birlikte üretim kapasitemiz 1,5 milyon Tona ulaşacaktır.
Üre üretimiz için amonyak üretimi yapılması gerekmektedir.
Amonyak üretimi için en önemli hammadde kaynağı doğalgazdır. Üre maliyetinin yüzde 80'den fazlasını doğalgaz oluşturur. Sanayide üretilen amonyağın yüzde 80'den fazlası gübre olarak kullanılmaktadır" dedi.
ÜLKE EKONOMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Sakarya gazının girdi olarak kullanılarak üre üretecek tesis kurulması ile yerli doğalgazın katma değerinin artırılması hedefi kapsamında Türk tarımına, çiftçisine, gübre sanayisine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını belirten Güneş, "Sakarya doğalgazından amonyak ve üre üretiminin dünya ile rekabet edecek düzeyde gübre sanayiye verilmesi halinde öncelikli hedef olarak tarımsal üre tüketimimizin tamamına yakınını yatırımların bitmesi ile karşılar duruma geliriz.
Yeni yatırımların yapılması ile yıllardır ithalatçı olduğumuz üre gübresinde ihracatçı olma yolunda ilerleriz. Doğalgazdan amonyak, amonyaktan öncelikli hem tarımda hem diğer sanayilerde 4 milyon ton civarında kullanılan üre üretimi yapmak, diğer azotlu gübrelerin üretimini artırmak ayrıca amonyağın ihtiyaç duyulan sanayilerde kullanımını sağlamak ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna büyük katkıda bulunacaktır" dedi.
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