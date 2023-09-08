Karadeniz gazından ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı! Maliyetin yüzde 80’i doğal gazdan

YILLIK 4 MİLYON TON ÜRE İHTİYACI BULUNUYOR



Üre gübrenin Türkiye'de yıllık 1,6 ila 2 milyar dolar arasında bir hacme sahip olduğunu anlatan Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, "Ülkemizde son üç yılın ortalamasına baktığımız zaman 6,5 milyon ton gübre tüketilmiştir.

Yine son üç yılın ortalamasına olarak değerlendirdiğimizde azotlu gübre tüketimiz 3,6 milyon ton civarındadır. Toplam azotlu gübre tüketimimizin 3 yıllık ortalama rakamları 1,8 milyon ton olmak üzere yarısını üre oluşturmaktadır.