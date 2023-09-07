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Moody’s Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi: Kredi notu artabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Moody’s Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi: Kredi notu artabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili olumlu sinyaller verdi. Geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü olduğu vurgusuyla, seçimlerden sonra Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlelerinin meyvelerini verdiğini aktardı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu bildirdi.

HAMLELER MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Hükümetin sermaye piyasalarından borçlanmak için ne kadar ödeyeceğini belirleyen Ankara'nın kredi puanı, tekrarlanan alışılmışın dışında politikaların yol açtığı krizler nedeniyle yıllardır düşüş yaşıyordu. Bu noktada Başkan Erdoğan'ın seçimlerden sonra ülkenin uzun vadeli enflasyon sorununu çözmek amacıyla faiz oranlarını önemli ölçüde artıran yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı getirmesine neden oldu. Moody's, bu hamlenin meyvelerini verdiğini müjdeledi.

KREDİ AÇISINDAN OLUMLU

Moody's Analisti Dietmar Hornung, Reuters'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu gidişat değişikliği açıkça kredi açısından olumlu." ifadelerine yer verildi.

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