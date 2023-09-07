Moody’s Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi: Kredi notu artabilir

HAMLELER MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Hükümetin sermaye piyasalarından borçlanmak için ne kadar ödeyeceğini belirleyen Ankara'nın kredi puanı, tekrarlanan alışılmışın dışında politikaların yol açtığı krizler nedeniyle yıllardır düşüş yaşıyordu. Bu noktada Başkan Erdoğan'ın seçimlerden sonra ülkenin uzun vadeli enflasyon sorununu çözmek amacıyla faiz oranlarını önemli ölçüde artıran yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı getirmesine neden oldu. Moody's, bu hamlenin meyvelerini verdiğini müjdeledi.