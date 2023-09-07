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15 bin TL sel yardımı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul sel yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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15 bin TL sel yardımı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul sel yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

"İstanbul sel yardımı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul, son günlerde yıkıcı sel felaketiyle müdadele veriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'u etkisi altına alan sel ve su baskınlarına maruz kalan ailelere yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte, 15 bin TL sel yardımı hakkında detaylar...

"15 bin TL sel yardımı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'u etkisi altına alan sel ve su baskınlarına maruz kalan ailelere yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte, İstanbul sel yardımı başvuruları hakkında detaylar...

BAKAN YERLİKAYA'DAN İSTANBUL SEL YARDIMI AÇIKLAMASI!

İstanbul'da selden etkilenen yerlerde zarar tespit çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

HANE BAŞINA 15 BİN TL YARDIM!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

15 BİN TL SEL YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, ŞARTLARI NELER?

Henüz İstanbul sel yardımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuruların nereden yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sel ve su baskınlarının hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yardım ödemelerinin zarar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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