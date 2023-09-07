15 bin TL sel yardımı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul sel yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

HANE BAŞINA 15 BİN TL YARDIM!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."