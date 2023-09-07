Dünya Bankası Türkiye Direktörü: Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikalarında Türkiye’ye eşlik edeceğiz

- "MERKEZ BANKASI TARAFINDAN UYGULANMAKTA OLAN KADEMELİ YAKLAŞIM UYGUNDUR"

Soru: Bazı politika analistleri, yönetimin ve özellikle de Merkez Bankası'nın daha kararlı adımlar atması ve enflasyonu düşürmek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Lopez: Bizim görüşümüze göre, Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan kademeli yaklaşım uygundur. İkiz açıklar, negatif reel faiz oranları ve yüksek enflasyon gibi makro dengesizlikler, özellikle döviz ve finans sektörlerindeki çarpıklıklar ve enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınmasına karşı aşırı değerli bir para birimi için döviz kuru dengesinin yeniden sağlanması gibi çelişkili politika hedeflerinin birleşimi göz önüne alındığında, piyasaların ve daha genel olarak ekonominin yeni politika önlemlerinin uygulanmasına nasıl tepki verdiğini test etmeye olanak tanıyacağı için kademeli bir ardışık yaklaşım doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Bu görüş sadece faiz oranlarındaki ayarlamalara değil, aynı zamanda makro istikrarı güçlendirmek ve para politikası müdahalelerinin etkinliğini artırmak için kritik öneme sahip olan bozucu makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına yönelik çabalara da atıfta bulunmaktadır. Görünen o ki piyasalar da bu görüşe katılıyor zira Merkez Bankası'nın birkaç hafta önce açıkladığı faiz artışının ardından ülkenin risk primi Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 5 yıllık CDS'ler şu anda 370 baz puan civarında.