Japonya Bakan Yasutoshi Nishimura müjdeyi verdi: Türkiye’ye yatırımlar artacak

"Türkiye'nin dünyada bulunduğu yer hayati önem taşıyor. Türkiye kuzey, güney, doğu ve batıdan Orta Doğu, Afrika, Kafkas bölgesi, Orta Asya ve Avrupa'ya çok yakın bir konumda. Türkiye'nin sunduğu birçok cazip teklif var. Bu yüzden birçok Japon firması Türkiye'de organizasyonlarını büyütüyor. Bizi cesaretlendiren ve birçok pazarda zorlayan Türk iş dünyasına büyük saygı duyuyoruz.