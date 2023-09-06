Tüm gözler Başkan Erdoğan'da! Ekonomide 3 yıllık yol haritası çiziliyor! OVP'de neler yer alacak?
Ekonomide tüm gözler Orta Vadeli Program'a (OVP) döndü. Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak OVP ile Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritası çizilmiş olacak. 2024-2026 yılları arası enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri tek tek belirlenecek.
2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedeflerinin belirleneceği OVP (Orta Vadeli Program), bugün belli olacak. Program, saat 14.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.
Program ile üç yıllık makro hedefler paylaşılacak, yapısal reform adımları duyurulacak. Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.
3 ANA BAŞLIKTA ELE ALINACAK
Büyümeye ilişkin göstergelerin yer aldığı program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.
Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor. Programda ihracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da yer alacağı tahmin ediliyor.
OVP NEDİR?
5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.
Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.
Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ;
– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.
– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.
– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.
– Üç yıllık perspektife sahiptir.
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