Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesi: Çok kısa bir zaman içinde...

Başkan Erdoğan'ın Rusya temasları kapsamında bu ülkeyle sanayi ve teknoloji alanında bir işbirliği olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Kacır, "Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de pek çok ülkede olduğu gibi onları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda Rusya ile daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, savunma sanayi alanında da bazı görüşmeler yapıldığına işaret ederek, halihazırda hava savunma sistemlerinin Rusya'dan temin edildiğini söyledi.