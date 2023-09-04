TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı! Ağustos 2023 TÜİK TÜFE ne kadar? Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon mesajı
Son dakika haberine göre TÜİK, Ağustos 2023 dönemi için Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu. Enflasyon verisiyle ilgili Bakan Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız." dedi.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2023
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %63,52, AYLIK %9,32 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ağustos 2023
BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Şimşek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız." dedi.
İşte Şimşek'in o paylaşımı
Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.
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