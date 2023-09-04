TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı! Ağustos 2023 TÜİK TÜFE ne kadar? Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş enflasyon mesajı

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Şimşek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız." dedi.

İşte Şimşek'in o paylaşımı

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.