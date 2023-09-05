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Haberler Ekonomi Haberleri ŞOK aktüel ürünler 6 Eylül kataloğu! İndirim bitiyor: 499 TL'ye ABS Orta Boy Valiz, 4 bin TL’ye Gaming Monitör, 10.999 TL’ye oyuncu bilgisayarı...

ŞOK aktüel ürünler 6 Eylül kataloğu! İndirim bitiyor: 499 TL'ye ABS Orta Boy Valiz, 4 bin TL’ye Gaming Monitör, 10.999 TL’ye oyuncu bilgisayarı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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ŞOK aktüel ürünler 6 Eylül kataloğu! İndirim bitiyor: 499 TL’ye ABS Orta Boy Valiz, 4 bin TL’ye Gaming Monitör, 10.999 TL’ye oyuncu bilgisayarı...

6 Eylül itibarıyla ŞOK marketlerinde başlayacak olan yeni aktüel ürünler kataloğu, alışveriş yapmayı düşünen herkesin ilgisini çekecek cazip fırsatlar sunuyor. 6-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu indirim listesinde, özellikle oyuncular için müjdeli bir haber var. İşte tam indirim listesi...

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