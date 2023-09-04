Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek? Lot detayı...

"Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış ve talep toplama tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak duyurulmuştu. Süreç sona erdi ve şimdi sıra sonuç adımında. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satışa çıkarıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler!