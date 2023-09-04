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Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek? Lot detayı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek? Lot detayı...

"Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi'nin halka arzı, 29-30 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama işlemleri sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ebebek halka arz sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, EBEBK Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, Ebebek'in halka arz sonuçlarını yakından izliyor.

"Ebebek halka arz sonuçları son dakika açıklandı mı, belli oldu mu? ebebek hisse borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış ve talep toplama tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak duyurulmuştu. Süreç sona erdi ve şimdi sıra sonuç adımında. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satışa çıkarıldı. İşte konu hakkında son gelişmeler!

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ebebek halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar KAP tarafından açıklandı.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.

EBEBEK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ebebek, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı.

Şirketin 6 veya 7 Eylül 2023 tarihinden itibaren "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

Kişi başı: 5-6 lot (232 - 280 TL.)

Katılımcı sayısı : 3.804.835 kişi.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ SONA ERDİ! (EBEBK) EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek Mağazacılık AŞ paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Ebebek halka arz tarihleri 29-31 Ağustos-1 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün sürdü.

Buna göre, 29 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 1 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de sona erdi.

EBEBEK HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Ebebek hisse kodu #EBEBK olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Ebebek halka arzı ''Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ebebek hisse fiyatı 46,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Ebebek halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.

HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot

Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Aff Topbaş)

Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)

Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)

Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)

Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)

Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)

Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 500 Bin katılım ~ 38 Lot (1767 TL)

- 1 Milyon katılım ~ 19 Lot (883 TL)

- 1.2 Milyon katılım ~ 16 Lot (744 TL)

- 1.4 Milyon katılım ~ 14 Lot (651 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (558 TL)

- 1.8 Milyon katılım ~ 11 Lot (511 TL)

- 2 Milyon katılım ~ 9 Lot (418 TL)

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