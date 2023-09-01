Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişikliğe gidilmedi

FİYATLAR SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.