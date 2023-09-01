Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişikliğe gidilmedi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada eylül ayı itibariyle doğal gaz fiyatlarına yönelik detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı belirtildi. İşte detaylar...
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
FİYATLAR SABİT KALDI
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
SANAYİ ABONELERİ İÇİN FİYATLAR...
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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