Bugün resmen başladı! Artık zorunlu... Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

ARA BULUCUDA UZLAŞILAMAZSA MAHKEMEYE GİDİLECEK

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kiracı-mal sahibi sorunu Türkiye'nin en ciddi yapısal sorunu" dedi. Kiraz, 2022'de toplam 22 bin kiracı tahliye davası varken, 2023'ün üç ayında 47 bin davaya ulaşıldığını söyledi. Kiraz, kira tespit davalarıyla birlikte toplam dosya sayısının 200 bine ulaştığını kaydetti. Kiracı-mal sahibi davalarında da düzenlemeye gidilmesi gerektiğini anlatan Kiraz, tahliye davalarının dokuz ayı geçmemesi gerektiğini vurguladı.