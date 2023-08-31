Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltildi! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's duyurdu
Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi.
TÜRKİYE TAHMİNİNİ AÇIKLADILAR
Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, 2023 yılının ilk yarısında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ekonomik faaliyetin beklentileri aştığı aktarıldı.
Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun bu yıl yüzde 51,2 ve gelecek yıl yüzde 48,7 olmasının beklendiği kaydedildi.
"SIKI FİNANSAL KOŞULLAR KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMEYİ BASKILAMAYA DEVAM EDECEK"
Raporda, sıkı finansal koşulların bu yıl küresel ekonomik büyümeyi baskılamaya devam edeceği ve büyümeyi 2024 yılında trendin altında tutacağı belirtildi.
G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 2,7 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu ekonomilerde büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olmasının beklendiği aktarıldı.
Moody's, bir önceki tahminlerinde G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini öngörmüştü.
Çin ekonomisinin önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, ülke ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5 olarak korunurken, 2024 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü.
ABD'de ise resesyon riskinin azaldığı belirtilen raporda, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine düşmesi için trendin altında üretim gerektiği aktarıldı.
Raporda, ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltildi.
Enflasyonun beklendiği gibi düştüğü ve gelecek yıl da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, ancak risklerin sürdüğü aktarıldı. Raporda, büyük merkez bankalarının 2024 yılına kadar kısıtlayıcı politika duruşlarını sürdüreceği belirtildi.
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