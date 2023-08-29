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Rekabet Kurulu göz açtırmıyor! 14 firmaya soruşturma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Rekabet Kurulu göz açtırmıyor! 14 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de refrakter (ateşe dayanıklı) malzemeleri üreticilerinin fiyatları birlikte artırdıkları iddiasıyla 6, yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle 5 firma ile rekabete ilişkin kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 oto galerisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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