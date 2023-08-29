BIST İŞLEM SAATLERİ 2023! Yarın 30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda BİST’te işlem yapılacak mı?

"30 Ağustos Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı aramam motorlarında hız kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Resmi tatil öncesinde hisse sahipleri ve yatırımcılar, Borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, detaylar...