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BIST İŞLEM SAATLERİ 2023! Yarın 30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda BİST'te işlem yapılacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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BIST İŞLEM SAATLERİ 2023! Yarın 30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda BİST’te işlem yapılacak mı?

"30 Ağustos 2023 Çarşamba borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Borsada işlem yapacak olanlar, Borsa İstanbul'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık olup olmadığı sorguluyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

"30 Ağustos Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı aramam motorlarında hız kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Resmi tatil öncesinde hisse sahipleri ve yatırımcılar, Borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, detaylar...

30 AĞUSTOS BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Pay Piyasası kapalı olacak.

Çarşamba günü, borsada işlem gerçekleştirilemeyecek.

Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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