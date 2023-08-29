Ek MTV taksit ödeme süresi uzatıldı mı son dakika? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? 1. taksit ödeme son tarih...

Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksit son ödeme süresinin 6 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkandan yararlanabileceği açıklanmıştı.