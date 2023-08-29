Ek MTV taksit ödeme süresi uzatıldı mı son dakika? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? 1. taksit ödeme son tarih...
"Ek MTV ödeme süresi uzatıldı mı son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ek MTV ödemelerinde son taksit ödeme süresi o tarihe kadar uzatıldı. İşte, ek MTV hakkında merak edilen detaylar...
"Ek MTV ödeme süresi uzatıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ek MTV ödemelerinde son taksit ödeme süresi uzatıldı. Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar, "MTV 1. taksit ödemelerinde son tarih ne zaman?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte, ek MTV son dakika açıklamaları...
Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksit son ödeme süresinin 6 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.
Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkandan yararlanabileceği açıklanmıştı.
EK MTV ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksit son ödeme süresinin ise 6 Eylül'e uzatıldığını duyurdu.
Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.
Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.
DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.
Öte yandan, değerli konut vergisinin ikinci taksiti de 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.
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