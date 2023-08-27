Hem emekli maaşı hem de ikramiyeler artıyor! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme! 3600 ek gösterge gelirleri nasıl değiştirecek kimleri kapsayacak?





NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Edinilen bilgiye göre; 30 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 900, emekli ikramiyesinde ise yaklaşık 99 bin lira seviyesinde artış yaşanacak.