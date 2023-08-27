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Hem emekli maaşı hem de ikramiyeler artıyor! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme! 3600 ek gösterge gelirleri nasıl değiştirecek kimleri kapsayacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Hem emekli maaşı hem de ikramiyeler artıyor! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme! 3600 ek gösterge gelirleri nasıl değiştirecek kimleri kapsayacak?

Toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusu da masaya yatırılırken, yapılacak çalışmanın memur temsilcileriyle birlikte çalışılarak hayata geçirileceği öğrenildi. Yaklaşık 500 bini aşkın kişiyi yakından ilgilendrien düzenleme ile birlikte emekli aylıkları ve ikramiyeler değişecek.

Milyonlarca memur ve emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge düzenlemesi için yetkili memur konfederasyonuyla çalışma yapılması kararlaştırılırken, yaklaşık 500 bin kişi için heyecanlı bekleyiş başladı.



KİMLERİ KAPSAYACAK?
Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesinde kapsam, yapılacak yeni düzenlemeyle genişleyecek. Birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek göstergeden yararlanma yolu açılacak.

Daha önceki düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.



NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Edinilen bilgiye göre; 30 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 900, emekli ikramiyesinde ise yaklaşık 99 bin lira seviyesinde artış yaşanacak.

Örneğin; 30 yıl hizmeti olan bir şefin 12 bin 900 lira seviyesinde olan emekli aylığı, 3600 ek göstergeye çıkılmasıyla 15 bin 800 liraya yükselecek. İkramiyesi de 436 bin liradan 535 bin lira seviyesine ulaşacak.



NASIL YANSIYACAK?
Yenı düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Ancak kesin rakam, çalışmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak. Çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.

NE ZAMAN ÇIKACAK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre düzenleme için yasal süreç Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından başlayacak.

Birinci dereceye çıkan tüm memurlara 3600 ek gösterge yolunu açacak düzenlemenin yasalaşır yasalaşmaz mı yürürlüğe gireceği, yoksa 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren mi uygulamaya alınacağı çalışmalar sırasında tespit edilecek.

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