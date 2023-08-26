Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını ve tarihin en iyi temmuz ayının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.
"TURİZM PATLAMA YAŞIYOR"
Turizmde patlama yaşandığına dikkat çeken Bakan Şimşek, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK MESAJI
Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."
Öte yandan 11 Ağustos'ta Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolarla 20 ay sonra ilk kez fazla verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki döneme ilişkin verdiği mesajda "Cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. İ.
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