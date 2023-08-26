Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

Öte yandan 11 Ağustos'ta Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolarla 20 ay sonra ilk kez fazla verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki döneme ilişkin verdiği mesajda "Cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. İ.

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