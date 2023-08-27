Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 1 Eylül’de resmen başlıyor! Kira anlaşmazlığına 4 haftada çözüm





- Ücreti kim ödeyecek?

Başvuruda ve 2 saate kadar görüşmelerde ücret yok. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Dava açılması halinde Adalet Bakanlığı'nın ödediği 2 saate kadar olan ücret, davada haksız çıkan tarafa yargılama gideri olarak ödetilecek. Görüşmeye taraflardan birinin katılmaması durumunda uzlaşmazlık tutanağı katılan tarafla beraber düzenlenecek. Dava açılması durumunda katılmayan taraf ister haklı ister haksız çıksın arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda olacak.