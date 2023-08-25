ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu! Ayakkabılık 249 TL’ye düştü! ŞOK haftanın yıldızları

Herkesin merakla beklediği ŞOK 26 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Haftanın yıldızlarında bu hafta kitaplık, ayakkabılık, TV ünitesi, orta sehpa, kahve makinesi, çay makinesi, kettle, elektrikli süpürge, derin dondurucu, bu dolabı ve daha yüzlerce indirimli ürün yer alıyor. 26 Ağustos ile 2 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesi Ağustos Ayının son kataloğu olacak. İşte tam ŞOK aktüel ürünler listesi…