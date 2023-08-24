Gençlik ve Spor Bakanlığına 11 bin 455 sözleşmeli personel! Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi duyurdu

HANGİ BİRİME KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bakan Osman Aşkın Bak, birim birim alınacak personel sayılarını da paylaştı. Buna göre, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ve 400 psikolog alımı yapılacak. Toplamda sayı 11 bin 455 olacak.

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