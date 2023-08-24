Gençlik ve Spor Bakanlığına 11 bin 455 sözleşmeli personel! Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi duyurdu
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınacak personellerin görevleriyle ilgili de bilgi verdi. Alımla ilgili detayların Resmi Gazete ve Bakanlığa ait internet sitesi üzerinde yayınlanacağı açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alımla ilgili detaylar vardı.
Bakan Bak paylaşımında "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
HANGİ BİRİME KAÇ PERSONEL ALINACAK?
Bakan Osman Aşkın Bak, birim birim alınacak personel sayılarını da paylaştı. Buna göre, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ve 400 psikolog alımı yapılacak. Toplamda sayı 11 bin 455 olacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! Tam 16 sayfa üründe indirim yapıldı
- 5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...
- En az lise mezunu personel alımı yapılıyor! Hemşire, Psikolog, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker, Büro Görevlisi alımı
- Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! Maaşa ek hesaplara yatacak! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...
- Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları 2023 | Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş tarihi açıklandı mı? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, isim listesi...
- VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV'siz fiyatlar...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
- Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak 2023? Ağustos ayı MB faiz kararı yüzde kaç oldu, düştü mü?
- Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi...