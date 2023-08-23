ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde bu hafta neler var?

ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta indirim sepetinde başta ev hanımlarının ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Yeni katalogda buzdolabı, Airfrayer, robot süpürge, cep telefonu, kulaklık gibi daha onlarca dikkat çeken ürün indirimli fiyat etiketi ile mağazada yerini aldı. İşte 23 Ağustos ŞOK aktüel ürünler listesi…