ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde bu hafta neler var?
Herkesin merakla beklediği ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Elektronikten temizlik ürünlerine, gıda ürünlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapılacağı duyuruldu. İşte haftanın yıldızlarının yer aldığı tam fiyat listesi
ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta indirim sepetinde başta ev hanımlarının ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Yeni katalogda buzdolabı, Airfrayer, robot süpürge, cep telefonu, kulaklık gibi daha onlarca dikkat çeken ürün indirimli fiyat etiketi ile mağazada yerini aldı. İşte 23 Ağustos ŞOK aktüel ürünler listesi…
ŞOK 23 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü 3.099 TL,
Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge 7.199 TL
Onemoon Airfryer Yağsız Fritöz 1.459 TL
Reeder S19 Max Pro 128 GB Cep Telefonu 3.389 TL,
Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11.379 TL
Reeder S19 Max 32 GB / 2 Dual New Edition Cep Telefonu 2.359 TL
Omix Mixpods Pro X2101 BT Kulaklık 719 TL,
Tecno Pova 4 128 GB / 8 Dual Uranolith Cep Telefonu 6.889 TL
Altus AL 370 Buzdolabı 12.499 TL
Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.599 TL
Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
- Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak 2023? Ağustos ayı MB faiz kararı yüzde kaç oldu, düştü mü?
- Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...
- Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Wagner grubu nedir?
- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI! KYK yurt ücreti ne kadar? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri 2023-2024!
- AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
- İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...