Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışı dünya basınında! ’Oyun değiştirici’ vurgusuyla olumlu karşılandı

FAİZ TAHMİNİ ARTIRILDI

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, TCMB'nin yıl sonuna kadar her toplantısında 250 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini belirterek, yıl sonu faiz tahminini yüzde 30'dan yüzde 35'e revize ettiğini duyurdu.

Goldman Sachs ise faiz artırımının reel faiz oranlarını pozitif bölgeye taşımak ve lirayı daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya basınında yer alan haberlerde, ekonomistlerin TCMB'nin güçlü adımının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını net bir şekilde gösterdiğini belirttiği ve faiz artışını olumlu bulduğu haberleri yer aldı.

Haberlerde, Türkiye'nin seçimlerin ardından daha Ortodoks ekonomi politikalarına yöneldiği anımsatılarak, TCMB'nin faiz oranlarını keskin bir şekilde artırmasının "yeni ekonomi ekibinin enflasyonu düşürme çabasının açık işaretlerinden biri" olduğu yorumu yapıldı.