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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...

Altın fiyatları son dakika haberleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu 2023? İşte, 25 Ağustos Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

"Gram altın bugün ne kadar?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanması, finansal piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Özellikle döviz kuru ve altın fiyatları, kararın ardından belirgin bir şekilde değişim gösterdi. İşte, anlık altın fiyatları...

FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA HAREKETLİLİK!

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 27,27 TL seviyesinde olan dolar beklentilerin üzerinde gelen faiz artışı sonrası sert düşüş göstererek dolar kuru 25,9440 TL seviyesine kadar geri çekildi.

Dün, kurdaki düşüşten etkilenen Gram Altın/TL altında ise 1682 TL seviyesinden 1.594,46 TL seviyesine kadar düşmüştü. Peki altın bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

1.654,66

1.704,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.914,66

1.914,94

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.546,39

2.602,59

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

10.185,55

10.378,54

YARIM ALTIN FİYATI

5.080,36

5.208,77

ATA ALTIN FİYATI

11.018,35

11.332,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.503,74

1.633,83

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