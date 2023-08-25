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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

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